Nota 10 para a Polícia Rodoviária Federal de Rio Verde
Prejuízo causado aos "formigas" chega a R$ 500 mil
Nota 10
Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rio Verde, pela apreensão das canetas emagrecedoras.
