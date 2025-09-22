Nota Zero para o Vila Nova, que completou cinco partidas sem vitória pela Série B

Alvinegro perdeu para o Athletico Paranaense no último domingo (21)

Danilo Boaventura - 22 de setembro de 2025

Nota Zero

Para o Vila Nova, não só pela derrota de 2 a 0 para o Athletico Paranaense no domingo (21), mas também pela campanha ruim que o time mais amado pelos goianienses está fazendo na série B do Brasileirão.

Já são cinco partidas sequenciais sem vitórias.

