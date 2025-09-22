Traficante é solto por engano em presídio de Uruaçu

DGAP ainda não se pronunciou sobre o assunto e faz força tarefa para recapturá-lo

Augusto Araújo - 22 de setembro de 2025

Fachada da Unidade Prisional de Uruaçu. (Foto: Reprodução/Google Maps)

Um erro de procedimento no presídio municipal de Uruaçu, no Norte de Goiás, resultou na liberação indevida de um detento, colocando a cidade em estado de alerta.

De acordo com informações apuradas pelo Portal 6, o incidente ocorreu no último sábado (20). Na ocasião, um homem preso por tráfico de drogas dividia a cela com outro detento, que respondia pelo crime de ameaça.

A liberação estava programada para o acusado de ameaça. No entanto, devido a uma semelhança nos nomes, o traficante foi solto por engano.

Após a identificação da falha, o detento que deveria ter sido solto também foi liberado. Agora, as forças da Polícia Penal concentram seus esforços em uma força-tarefa para localizar e recapturar o foragido.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) foi contatada para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, mas ainda não se manifestou. O espaço para um posicionamento oficial permanece aberto.

