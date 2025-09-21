Veja quem são as 7 vítimas que morreram no acidente da BR-153 em Campinorte

Entre os nomes, estão adultos e crianças com idade entre 38 e 10 anos

Paulo Roberto Belém - 21 de setembro de 2025

Destroços ficaram espalhados pela pista após a colisão que matou sete pessoas na BR-153. (Foto: Reprodução)

O acidente que interditou completamente a BR-153, em Campinorte, no Norte de Goiás, deixou sete mortos e revelou uma tragédia familiar.

A colisão aconteceu por volta das 18h50 de sábado (20) e envolveu um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta.

O impacto foi tão violento que destroços ficaram espalhados pela pista e parte das vítimas ficou presa nas ferragens.

De acordo com o boletim de ocorrência feito pela Ecovias Araguaia, entre os adultos que perderam a vida estão Wellitom Vieira Bruno, de 32 anos, e José Mário da Silva Souto, de 38 anos.

Entre as crianças vítimas do acidente foram confirmados os nomes de Emanuela da Silva Souto, de 14 anos, e José Arthur da Silva Souto, de 10 anos.

Também morreram na batida Dayane Pereira dos Santos, e Rosemaria Ferreira Mendonça, mas a idade deles ainda não foi confirmada no documento.

O boletim aponta ainda que três das vítimas precisaram ser desencarceradas pelos bombeiros durante o atendimento.

A concessionária responsável pela rodovia informou que equipes de resgate, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da própria empresa permaneceram no local durante toda a noite.

A pista foi totalmente interditada após a batida, que deixou também duas pessoas feridas, uma delas em estado grave.

As circunstâncias da colisão seguem em apuração pelas autoridades.

