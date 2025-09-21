Pai, mãe e quatro filhos estão entre vítimas que morreram no acidente da BR-153 em Campinorte

Vítimas já teriam morado anteriormente em Anápolis e vinham do Tocantins, até serem atingidos por caminhonete

Augusto Araújo - 21 de setembro de 2025

Todos os seis integrantes da família morreram em acidente na BR-153. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Novas informações sobre a tragédia que ocorreu na noite deste sábado (20) na BR-153, em Campinorte revelaram que seis pessoas da mesma família morreram no acidente de trânsito, sendo pai, mãe e quatro filhos.

São eles: José Mário da Silva Souto, de 38 anos; Dayane Pereira dos Santos, 32 anos; José Arthur, 17 anos; Emanuela, 14 anos; José Victor; 10 anos; e Théo, 3 anos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os seis ocupavam um carro que seguia de Jaú do Tocantins (TO) para Campinorte, até serem atingidos na traseira por uma caminhonete.

O impacto fez com que Dayane, que dirigia o veículo, perdesse o controle e invadisse a pista contrária, colidindo frontalmente com um caminhão carregado de bebidas que seguia no sentido Porangatu.

Com o impacto, os cinco integrantes mais velhos morreram ainda no local. Théo, o mais novo, chegou a ser levado ao hospital municipal de Campinorte, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações do Anápolis Notícias, a família já havia morado em Anápolis anteriorimente, mas havia se mudado para a cidade tocantinense.

Além disso, em movimento contínuo, o caminhão ainda atingiu uma motocicleta que vinha no mesmo sentido do Nivus. O veículo de carga tombou após a colisão.

O motociclista, identificado como Wellitom Vieira Bruno, de 32 anos, e a passageira, Rosemaria Ferreira Mendonça, que ainda não teve a idade revelada, morreram no local.

Dessa forma, chegou a oito o número de óbitos na tragédia.

Além disso, o condutor do caminhão sofreu lesões e também foi encaminhado à unidade de saúde. Já o motorista da caminhonete, de 46 anos, que colidiu com o carro fugiu do local após o acidente.

Com apoio da Polícia Militar (PM), ele foi localizado e submetido ao teste de bafômetro que acusou 0,89 Mg/l. Ele foi preso em flagrante e teve o veículo apreendido.

A rodovia foi, inicialmente, interditada durante os atendimentos. A perícia foi realizada no local e o caso continuará sendo investigado.

