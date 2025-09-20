Pelo menos 7 mortes confirmadas em acidente na BR-153

Rodovia está totalmente interditada após batida entre caminhão, dois carros e uma moto em Campinorte

Paulo Roberto Belém - 20 de setembro de 2025

Tragédia foi no trecho da rodovia na região de Campinorte, Norte do estado. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia marcou a noite deste sábado (20) na BR-153, em Campinorte, norte de Goiás. Um acidente envolvendo quatro veículos resultou em pelo menos sete mortes, segundo a concessionária Ecovias Araguaia.

O choque aconteceu por volta das 18h50, no km 171 da rodovia. Com o impacto, um caminhão tombou e destroços ficaram espalhados pela pista, que segue totalmente interditada.

Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou em estado grave e outra teve ferimentos moderados. Ambas receberam atendimento ainda no local.

O Corpo de Bombeiros de Uruaçu foi acionado pela concessionária e confirmou a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da própria Ecovias também trabalham na área para controlar o tráfego e atender as vítimas.

As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A Ecovias orientou que os motoristas que passam pela região redobrem os cuidados e respeitem a sinalização montada pelas autoridades.

Mais informações a qualquer momento.

