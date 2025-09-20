Pelo menos 7 mortes confirmadas em acidente na BR-153
Rodovia está totalmente interditada após batida entre caminhão, dois carros e uma moto em Campinorte
Uma tragédia marcou a noite deste sábado (20) na BR-153, em Campinorte, norte de Goiás. Um acidente envolvendo quatro veículos resultou em pelo menos sete mortes, segundo a concessionária Ecovias Araguaia.
O choque aconteceu por volta das 18h50, no km 171 da rodovia. Com o impacto, um caminhão tombou e destroços ficaram espalhados pela pista, que segue totalmente interditada.
Além das vítimas fatais, uma pessoa ficou em estado grave e outra teve ferimentos moderados. Ambas receberam atendimento ainda no local.
O Corpo de Bombeiros de Uruaçu foi acionado pela concessionária e confirmou a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da própria Ecovias também trabalham na área para controlar o tráfego e atender as vítimas.
As causas da colisão ainda não foram esclarecidas. A Ecovias orientou que os motoristas que passam pela região redobrem os cuidados e respeitem a sinalização montada pelas autoridades.
Mais informações a qualquer momento.
