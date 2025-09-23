Especialista mostra passo a passo para fazer com que seu celular pare de te espionar

Dicas práticas ajudam a evitar que sua rotina seja monitorada sem autorização consciente

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

A sensação de que o nosso celular está em constante atividade de “escutar e monitorar tudo” deixou de ser apenas impressão para muitos usuários.

Para explicar como reduzir esse risco, um especialista em segurança digital apresentou um guia simples com ações eficazes que mostram que realmente o algoritmo e outros sites aleatórios estão de olho na gente.

O profissional recomenda revisar permissões de aplicativos, desativar o microfone quando não estiver em uso e limitar o acesso a localização. Segundo ele, muitos serviços coletam dados além do necessário, aumentando a exposição do usuário.

No vídeo, ele mostra que o primeiro passo é abrir o seu Google Chrome, tocar nos 3 pontinhos no canto superior direito e ajustar algumas configurações.

Feito isso, toque em configurações, clique em “RIVACIDADE E SEGURANÇA” e depois entre no menu “COOKIES DE TERCEIROS.

Lá, você vai tocar na opção “BLOQUEAR COOKIES DE TERCEIROS”. Ele mostra que é um arquivinho que fica rastreando suas atividades em outros sites e aplicativos para que anunciantes enviem anúncios direcionados para você.

Em seguida, volte no menu anterior e toque em “PÁGINAS PRÉ-CARREGADAS” e selecione “SEM-PRECARREGAMENTOS”. Isso vai evitar consumo excessivo da sua internet e deixar o celular mais rápido.

Volte no menu anterior, toque em “NAVEGAÇÃO SEGURA” e ative a “PROTEÇÃO REFORÇADA”. No menu anterior, desative a opção “DESATIVAR ACESSAR FORMAS DE PAGAMENTO”. Ele explica que seu cartão e dados estão aparecendo para outros sites mesmo sem você digitar.

Por fim, volte ao menu principal, toque em “CONFIGURAÇÕES DO SITE” >>> “LOCAL” e desative a setinha. Em seguida, desative “CÂMERA” e “MICROFONE”, assim os sites não vão saber sua localização, nem abrir seu microfone e câmera.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

