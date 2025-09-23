Profissão essencial do dia a dia sofre apagão porque ninguém quer mais trabalhar nela, alertam recrutadores

Especialistas alertam para escassez inédita de trabalhadores em funções fundamentais da rotina da população brasileira

Magno Oliver - 23 de setembro de 2025

O setor geral de supermercados está vivendo um momento crítico inédito em toda sua existência no mercado de trabalho. Estabelecimentos de diferentes portes relatam dificuldade para preencher vagas em funções essenciais do dia a dia.

Açougueiros, repositores, padeiros e operadores de caixa estão entre os profissionais mais procurados e também os cargos mais difíceis de contratar atualmente.

De acordo com o presidente da Associação Goiana de Supermercados (Agos), Sirlei Antônio do Couto, a escassez de trabalhadores já é o maior desafio do segmento na atual conjuntura para as vagas de emprego.

Ele explica que a demanda cresce, mas o interesse pelas vagas diminui, criando um desequilíbrio que ameaça o funcionamento regular das lojas.

Empresários afirmam que, mesmo com anúncios frequentes, treinamentos e benefícios adicionais, o retorno de candidatos tem sido muito baixo e preocupante.

Alguns supermercados relatam que chegam a manter processos seletivos abertos por semanas sem conseguir preencher as posições de trabalho.

O fenômeno reflete mudanças no mercado de empregos e na expectativa dos jovens sobre carreira e oportunidades no campo profissional.

E a situação tem provocado impactos diretos para o atendimento ao consumidor nas lojas. Com equipes cada vez menores atendendo nos supermercados, as filas aumentaram 3x mais e em efeito cascata a isso os prazos de reposição e a pressão sobre quem permanece.

Entidades do setor defendem campanhas de valorização, aumento salarial mais atrativo e capacitação para reverter o cenário, mas ainda não há previsão de melhora.

