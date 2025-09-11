Cortes de carne além da picanha e fraldinha perfeitos para churrasco, segundo açougueiros

Confira algumas alternativas pouco lembradas que oferecem sabor marcante e textura diferenciada na mesa

Magno Oliver - 11 de setembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Embaixador do Churrasco)

O churrasco é mais do que uma refeição: é parte da cultura brasileira. Reunir amigos e família em torno da brasa virou tradição que atravessa gerações até hoje. Picanha e fraldinha estão entre os cortes mais famosos desse evento, mas especialistas afirmam que existem opções igualmente saborosas que merecem atenção.

A prática do churrasco exige não apenas fogo e sal grosso, mas também conhecimento sobre a carne. Açougueiros experientes revelaram quais cortes menos lembrados podem surpreender pelo sabor, maciez e custo-benefício.

1. Contra-filé ou fraldinha

Duas carnes que não podem ficar de fora do seu churrasco são a fraldinha e o contra-filé. São cortes com sabor e custo-benefício ideais para reunir a galera e sapecar uma brasa. Também vão muito bem em receitas no forno ou frigideira. São macias, com pouca intensidade de gordura e dão um sabor especial ao seu churrasco.

2. Costelinha de porco

Costelinha de porco também não pode faltar em um bom churrasco. A peça possui uma suculência na carne que combina bastante com o evento, pois ela reforça os sabores defumados e bem caramelizados da carne suína na brasa. A carne desfia muito, se solta facilmente e é uma boa opção para acompanhar com um molho barbecue por cima.

3. Linguiça toscana (suína, de frango ou bovina)

Não importa se de frango, de boi ou de porco, a linguiça toscana é uma opção muito diversa e saborosa, indispensável em qualquer churrasco que se preze. 1kg da peça rende bastante para assar na brasa e fica perfeita com acompanhamentos. Seja fina ou toscana, de porco, vaca ou ave, a linguiça é presença obrigatória em um bom churrasco.

4. Cupim

É muito importante em um churrasco ter um corte de carne com aquela gordurinha gostosa, pois todo mundo curte demais apreciar com um bom acompanhamento e bebida. A intensidade da textura macia e suculenta do cupim mostra um sabor que se mistura carne e gordura entre suas fibras. A peça é gostosa e ideal para churrascos. Fica muito bem com um vinagrete, arroz branco e uma maionese verde.

5. Miolo do acém

Esse corte tem um preço mais acessível, em comparação com outros, e é uma excelente opção para churrascos econômicos. Com um pouco mais de tempo de cozimento, ele fica bem macio e cheio de sabor. O miolo de acém é uma carne mais versátil e saborosa. Tem um bom custo-benefício, sabor intenso, muita suculência e maciez. Ele pode ser grelhado ou assado e atinge um nível de maciez por sua rica camada de marmoreio de gordura.

6. Coxão duro

Apesar da resistência com o nome, esse corte é uma boa e barata opção para churrascos para quem quer gastar menos. Vale lembrar que essa carne exige um tempo mais prolongado de brasa para ficar gostosa, macia e suculenta. Com o tempero adequado, ela fica sensacional.

