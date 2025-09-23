Programa “Zera Dívida”, do Procon Anápolis, se estenderá até o final de outubro

Ação tem como objetivo proporcionar um final de ano mais tranquilo para os anapolinos, com o órgão atuando como intermediário nas negociações entre os clientes e as empresas

Samuel Leão - 23 de setembro de 2025

Sede do Procon, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

O Procon Anápolis lançou o programa “Zera Dívida”, uma iniciativa que se estenderá até o final de setembro para ajudar os consumidores da cidade a negociarem seus débitos.

A ação tem como objetivo proporcionar um final de ano mais tranquilo para os anapolinos, com o órgão atuando como intermediário nas negociações entre os clientes e as empresas para facilitar os acordos.

O pontapé inicial do programa aconteceu em um evento na Praça Dom Emanuel, na segunda-feira (22), com a presença de diversas autoridades para marcar o lançamento.

Até o dia 26, os interessados podem procurar o estande do órgão no Jundiaí. Depois, até o dia 30 de outubro, os atendimentos se concentraram na sede do Procon Anápolis, na Vila Góis.

