“A gente levanta cedo para trabalhar e tem que conviver com isso”: moradora de Anápolis denuncia situação insuportável

No Setor Sul 3ª Etapa, moradores relatam que área pública virou depósito de entulho e lixo, trazendo risco de dengue, mau cheiro e medo

Paulo Roberto Belém - 24 de setembro de 2025

Flagrante enviado ao Portal 6 denunciou a situação (Foto: Reprodução)

Foi no final do dia 17 de setembro que um homem foi flagrado empurrando um carrinho, supostamente lotado de entulhos, adentrando em uma área pública do Setor Sul 3ª Etapa, em Anápolis, e saindo de lá com o que empurrava vazio.

Este foi o registro que uma moradora do bairro, de 36 anos, enviou ao Portal 6, para reclamar que o espaço localizado na Rua Sílvia Vitória Leão Braga Gomes está sendo usado como “verdadeiro lixão”, denunciou.

Sob a condição de anonimato, ela conta que conviver com a situação é desagradável, considerando a questão sanitária e de segurança.

“Já peguei dengue e muita gente do bairro também. Além de que a gente levanta cedo para ir trabalhar, 05 horas da manhã, e esses dias tinham pessoas acampadas lá [na área]. Ruim demais passar por isso”, relatou a moradora.

Denúncias

A moradora conta que já teria acionado a Prefeitura de Anápolis várias vezes e que não foi atendida. Ela se referiu a uma outra área maior de propriedade do município que fica do outro lado da rua. “Em frente, eles vieram, limparam, mas a gente tinha que saber eles podiam fazer alguma coisa por essa outra”, pediu.

Outra situação mais grave foi narrada à reportagem. “Esses dias jogaram um cachorro morto muito grande aí. Se não fosse um rapaz ter enterrado, a gente não aguentaria o mau cheiro”, emendou.

Finalizando o relato, ela chegou a citar o que observa. “É carro, caminhão, ônibus, tudo quanto é coisa deixando lixo aqui”, disparou, em apelo à reportagem.

Vão monitorar

Acionada pelo Portal 6, a Administração Municipal disse, através de nota, que abriu ordem de serviço interna para acompanhar e monitorar a área. O Executivo citou o que irá fazer, em caso de flagrante. “Os responsáveis pelo descarte irregular serão punidos”, assegurou.

A Secretaria Municipal de Comunicação reforçou o canal para denúncias, divulgando o WhatsApp da Prefeitura, para que se faça as reclamações de descarte irregular.

Íntegra da nota:

A Prefeitura de Anápolis informa que está com uma ordem de serviço aberta para acompanhar e monitorar essa área. Constatando flagrante, os responsáveis pelo descarte irregular serão punidos. Equipes de zeladoria também estão empenhadas na realização da limpeza e implantação de placas e cerca no local. Vale reforçar que a própria população pode auxiliar a Administração nessa fiscalização. Em casos de flagra de descarte irregular, a comunidade pode fazer fotos/vídeos e encaminhar via 156 no Zap.

