Após mulher ser atingida por raio ao caminhar com guarda-chuva em Goiânia, especialista explica fenômeno e faz alerta

Reportagem também atualizou o estado de saúde da vítima, que se feriu quando passava pelo bairro Goiânia 2

Samuel Leão - 24 de setembro de 2025

Tempestade atingiu vários pontos da capital. (Foto: Reprodução)

No final da terça-feira (24), marcada por fortes tempestades em Goiânia, uma mulher, de 50 anos, acabou sendo atingida por um raio enquanto caminhava pela rua com um guarda-chuva, o que chamou atenção dos moradores.

Para entender melhor o acontecimento e aprofundar se o objeto pode ter atuado como um “para-raios” nessa ocasião, o Portal 6 entrevistou a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves Ferreira.

Ela explicou que esse tipo de fenômeno pode vir a acontecer em momentos de tempestades, especialmente levando-se em conta o material utilizado para fabricar o guarda-chuva.

“Se for um guarda-chuva com ponta de metal, ele favorece a conexão desse raio, atingindo a pessoa”, explicou.

Ainda segundo a especialista, a tendência nas próximas semanas é de mais ocorrências de pancadas de chuva com raio serem registradas.

Além disso, ela revelou que as grandes cidades contam com fatores que favorecem a formação de grandes tempestades, que acabam vindo acompanhadas de descargas atmosféricas – termo técnico para descrever raios.

“Em termos quantitativos de raios, a tendência é aumentar por conta da severidade das tempestades, que também estão aumentando. E também, nas grandes cidades, a questão das ilhas de calor favorece a formação das tempestades”, complementou.

Não só as ilhas de calor, mas o tempo quente e seco, frequente em Goiás ao final do inverno, também contribui para a formação das tempestades carregadas de raios.

“Como está bastante seco e quente, quando chega uma massa de ar mais úmida, o contraste térmico favorece a formação de tempestades com descargas atmosféricas”, contou Elizabete.

Atenção será necessária

Por fim, ela concluiu com o alerta para os próximos dias, pois, assim como ocorreu na terça-feira (23), novas tempestades devem percorrer Goiás, em especial a região de Goiânia e Anápolis.

“O risco para as descargas atmosféricas, que são os raios, ainda persiste nesta quarta-feira (24) e na quinta (25), principalmente na parte da tarde por conta do calor, que favorece a evaporação e a formação de grandes nuvens de tempestades. A partir de sexta-feira (26) já diminui bastante, podendo ter alguma chuva isolada, mas em termos de descargas atmosféricas, já há uma maior redução”, finalizou.

Em tempo

A reportagem também entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, solicitando atualizações acerca do estado de saúde da vítima do raio, atingida na Avenida Pedro Paulo de Souza, no bairro Goiânia 2.

Em resposta, a pasta confirmou que ela foi conduzida para o Cais do Setor Urias Magalhães, apresentando tontura e dor de cabeça. Porém, a mulher deixou a unidade antes mesmo de receber atendimento médico.