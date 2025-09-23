Tempestade em Goiânia: mulher é atingida por raio ao caminhar com guarda-chuva

Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao hospital

Natália Sezil - 23 de setembro de 2025

Mulher foi atingida por raio durante tempestade em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Uma mulher, ainda não identificada, foi atingida por um raio durante a tempestade que acometeu Goiânia no final da tarde desta terça-feira (23).

Ela estaria andando com um guarda-chuva na mão quando o acidente aconteceu, na Avenida Pedro Paulo de Souza, no setor Goiânia 2. O item teria funcionado como uma espécie de “para-raios”.

Com isso, a descarga de energia teria sido atraída pelo guarda-chuva e conduzida até a cabeça da mulher, que sofreu ferimentos por lesão térmica.

Diante do ocorrido, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar os primeiros socorros. Os militares encaminharam a vítima para um hospital, onde ela deve receber atendimento especializado.

Mais informações a qualquer momento.

