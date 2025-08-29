Ventania forte que atingiu Grande Goiânia deve continuar e pode se estender para outras cidades, diz Inmet

Fênomeno se deve a presença de uma frente fria e do ar quente no estado

Gabriella Pinheiro - 29 de agosto de 2025

Imagem mostra ventania. (Foto: Tânia Rego/ Agência Brasil)

As fortes ventanias que surpreenderam moradores da Grande Goiânia na manhã desta sexta-feira (29) devem marcar presença no fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), algumas regiões chegaram a registrar ventos de até 40 km/h.

De acordo com a coordenadora do Inmet, Elizabete Alves Ferreira, a expectativa é que a situação persista ao longo do sábado (30), principalmente à tarde.

“Amanhã, a intensidade já diminui, mas ainda vai ficar um pouco ventoso, especialmente no período da tarde, por conta do contraste térmico e da umidade baixa […] com ventos que podem chegar a até 60 km/h”, diz.

Segundo a profissional, o cenário não ficará restrito apenas à Grande Goiânia, estendendo-se a toda a região Centro-Sul, atingindo municípios como Jataí, Rio Verde, Iporá, Itumbiara, Aragarças, Mineiros e São Simão.

A explicação para essa situação está na presença de uma frente fria e do ar quente no estado, o que ocasionou as ventanias sentidas.

“A frente fria e o ar quente presentes na região causam essa ventania intensa, que acaba atingindo a superfície, que está seca”, conclui.

