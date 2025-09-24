Gigante do setor de energia elétrica anuncia investimento de R$ 140 milhões em Goiás

Previsão é que instalação seja concluída em 2026 e conte com potência de 5,3 MWp

Gabriella Pinheiro - 24 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação/Thopen)

Considerada uma das maiores plataformas integradas de federação e gestão de energia elétrica do Brasil, a empresa Thopen anunciou que inaugurará a primeira usina em Goiás, que contará com um investimento de R$ 140 milhões.

A estrutura, denominada UFV Sítio Nogueira, terá uma potência instalada de 5,3 MWp. A previsão é que a instalação seja concluída até 2026.

De acordo com o CEO da Thopen e da Pontal Energy, Gustavo Ribeiro, Goiás é uma região com grande potencial para a produção de energia solar, devido às condições favoráveis de luminosidade e à crescente demanda por soluções de energia limpa.

“Goiás é uma região estratégica para a Thopen, e esperamos crescer ainda mais por aqui”, destacou ele ao site Cenário Energia.

Com o novo investimento, a companhia adicionará 27,68 MWp à capacidade instalada, totalizando 45,98 MWp — o que é suficiente para abastecer, em média, 35 mil residências brasileiras.

Vale destacar que a Thopen é responsável por gerenciar mais de 250 mil unidades consumidoras e conta com 286 ativos sob gestão, estando presente em 22 estados brasileiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!