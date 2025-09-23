Nota 10 para a Universidade Federal de Goiás e seus pesquisadores

Descoberta de que a cera de ouvido pode ser usada para o diagnóstico precoce do câncer é uma notícia fantástica e um avanço que pode salvar incontáveis vidas

Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)
Reitoria da UFG, no Campus Samambaia, em Goiânia. (Foto: Divulgação/UFG)

Nota 10

Para a Universidade Federal de Goiás (UFG) e seus pesquisadores, que mais uma vez colocam Goiás na vanguarda da ciência mundial.

descoberta de que a cera de ouvido pode ser usada para o diagnóstico precoce do câncer é uma notícia fantástica e um avanço que pode salvar incontáveis vidas.

O estudo, que já apresenta resultados promissores e de alta precisão, abre caminho para um método de detecção mais acessível e menos invasivo, reforçando o papel fundamental da universidade pública na produção de conhecimento de impacto para toda a sociedade.

