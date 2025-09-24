Motorista de aplicativo viraliza ao mostrar “barbeiragem” no trânsito que acontece todo dia em Anápolis

Registro já conta com mais de 40 mil visualizações e internautas foram duros ao criticar o tráfego de veículos na cidade

Davi Galvão - 24 de setembro de 2025

Motorista de aplicativo lamentou o comportamento de motoristas no trânsito de Anápolis. (Foto: @99viajante)

Apesar de um trânsito relativamente tranquilo, especialmente quando comparado ao de Goiânia, muito se engana quem pensa que barbeiragens não acontecem em Anápolis.

Em um registro que já conta com mais de 40 mil visualizações, o motorista de aplicativo e influencer @99viajante compartilhou um hábito de diversos motoristas anapolinos que tornam o vai e vem da população particularmente desafiador.

No vídeo, o motociclista grava uma cena recorrente que ocorre no semáforo da Avenida Minas Gerais, em frente ao Sesi, no bairro Jundiaí.

O correto é que motoristas que vão seguir em frente posicionem-se na faixa da esquerda, posto que há dois semáforos, com tempos diferentes. Assim, caso o sinal feche para quem vai reto, ainda é possível virar a direita.

Porém, o que diversos motoristas já presenciaram são os apressadinhos que buscam a via da direita quando a fila correta está muito longa, mas acabam não passando no trecho a tempo. Assim, em vez de virarem a direita, travam o fluxo de carros, pois não é o caminho deles.

E foi justamente um desses episódios que o influencer gravou, sendo necessário que os automóveis que vinham logo atrás buzinassem até que o infrator corrigisse a atitude.

Nos comentários, os internautas lamentaram a situação e foram firmes ao pontuar que não se trata de um caso isolado.

“Aqui de 100 pessoas, 1 sabe dirigir, quem dirige em Anápolis consegue atravessar o Brasil tranquilamente”, disse um usuário.

“Direção defensiva: eu simplesmente não existo para os anapolinos”, brincou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 99viajante (@99viajante)

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!