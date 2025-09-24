Por que sempre tem uma farmácia ao lado da outra? Especialista explica
Esses pontos comerciais se repetem tanto que parece coincidência, mas tem lógica por trás da decisão
Andando pelas ruas do seu bairro você já deve ter se perguntado: “Por que que em tantas esquinas existe sempre uma farmácia ao lado da outra?” Nenhuma experiência é individual, não é mesmo? Pois muitas pessoas também têm essa reflexão.
E o que parece uma coincidência ou até mesmo um exagero comercial na verdade é uma jogada estratégica com base em um conceito da economia chamado “Teoria dos jogos”.
O consultor e especialista em Marketing Digital, Raphael Falcão, explica que as empresas que atuam no mesmo segmento tendem a se posicionar próximas umas das outras para disputar o mesmo público, sem deixar espaço para que um concorrente novo aproveite a brecha.
Leia também
Por que sempre tem uma farmácia ao lado da outra? Especialista explica
Se uma rede A e outra B abrem seus pontos em extremos opostos da avenida, cada uma domina a clientela da sua região, mas logo percebem que quem estiver mais no meio, atrai mais movimento.
Se uma ou outra ficarem em pontos extremos, perde clientela. A “teoria dos jogos” explica que qualquer mudança geográfica de ponto piora os resultados das vendas. As empresas competem pelos mesmos clientes e ficar perto uma da outra é estratégico para atrair eles.
Ele explica que é por isso que se vê empresas concorrentes competindo pelos mesmos clientes pois ficar perto do concorrente é estratégico. Pois concorrência nem sempre se evita, às vezes, se persegue.
Isso cria o que alguns chamam de “efeito espelho”: se uma grande rede instala uma unidade em determinado ponto, é provável que outras sigam o mesmo caminho rapidamente.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!