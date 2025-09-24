Por que sempre tem uma farmácia ao lado da outra? Especialista explica

Esses pontos comerciais se repetem tanto que parece coincidência, mas tem lógica por trás da decisão

Magno Oliver - 24 de setembro de 2025

Redes de farmácias Nissei e Santa Marta tem grande ligação. (Foto: Captura de Tela / Youtube)

Andando pelas ruas do seu bairro você já deve ter se perguntado: “Por que que em tantas esquinas existe sempre uma farmácia ao lado da outra?” Nenhuma experiência é individual, não é mesmo? Pois muitas pessoas também têm essa reflexão.

E o que parece uma coincidência ou até mesmo um exagero comercial na verdade é uma jogada estratégica com base em um conceito da economia chamado “Teoria dos jogos”.

O consultor e especialista em Marketing Digital, Raphael Falcão, explica que as empresas que atuam no mesmo segmento tendem a se posicionar próximas umas das outras para disputar o mesmo público, sem deixar espaço para que um concorrente novo aproveite a brecha.

Por que sempre tem uma farmácia ao lado da outra? Especialista explica

Se uma rede A e outra B abrem seus pontos em extremos opostos da avenida, cada uma domina a clientela da sua região, mas logo percebem que quem estiver mais no meio, atrai mais movimento.

Se uma ou outra ficarem em pontos extremos, perde clientela. A “teoria dos jogos” explica que qualquer mudança geográfica de ponto piora os resultados das vendas. As empresas competem pelos mesmos clientes e ficar perto uma da outra é estratégico para atrair eles.

Ele explica que é por isso que se vê empresas concorrentes competindo pelos mesmos clientes pois ficar perto do concorrente é estratégico. Pois concorrência nem sempre se evita, às vezes, se persegue.

Isso cria o que alguns chamam de “efeito espelho”: se uma grande rede instala uma unidade em determinado ponto, é provável que outras sigam o mesmo caminho rapidamente.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!