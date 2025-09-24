Proteger os animais no trânsito é um ato de amor e responsabilidade

Quando defendemos os animais, estamos defendendo a vida em todas as suas formas

Seliane da SOS - 24 de setembro de 2025

Vereadora Seliane da S.O.S. (Foto: Divulgação)

Amanhã, às 09h, em frente ao novo Centro Administrativo, vamos realizar a campanha “Eu Freio para os Animais”, um momento muito especial para mim e para todos que defendem a vida. Essa mobilização nasceu da necessidade de chamar a atenção da sociedade para algo que muitas vezes passa despercebido: os animais que sofrem e até perdem a vida no trânsito por falta de cuidado e atenção.

Quero convidar cada cidadão a se unir a nós nesse gesto simples, mas que pode salvar vidas. Proteger os animais no trânsito é um ato de amor, de humanidade e de responsabilidade cidadã. Uma freada responsável pode evitar o sofrimento, pode evitar uma tragédia, pode representar a diferença entre a vida e a morte.

Uma cidade mais justa e humana se constrói com pequenas atitudes. Quando defendemos os animais, estamos defendendo a vida em todas as suas formas. Por isso, deixo aqui o meu convite: participe, inspire outras pessoas e seja parte dessa transformação que queremos ver em Anápolis.