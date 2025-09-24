Zacharias Calil será o único parlamentar goiano em evento de líderes na Austrália

Além dele, participam outros seis senadores de Estados do Sul, Sudeste e Nordeste

Danilo Boaventura - 24 de setembro de 2025

Deputado federal Zacharias Calil. (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Dr. Zacharias Calil (União Brasil) embarca para a Austrália na próxima quinta-feira (25). O goiano vai participar do 15º Encontro Internacional para Ministros e Membros de Parlamentos (MMO), que acontece no próximo domingo (28), em Sydney, capital de Nova Gales do Sul (NSW).

Calil é o único parlamentar goiano confirmado no Congresso. Além dele, participam os senadores Flávio Arns (PSB-PR), Hamilton Mourão (Republicanos-RS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e os deputados Ricardo Barros (PP-PR), André Figueiredo (PDT-CE), Jefferson Campos (PL-SP).

Eles foram convidados para participar ao lado de ministros e deputados de todo o mundo e representarão o parlamento brasileiro no debate sobre as iniciativas espaciais, suas tecnologias e soluções relevantes para regiões e cidades.

