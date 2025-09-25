Ambipar consegue cautelar de recuperação judicial após disputa bilionária com Deutsche Bank

Empresa obteve decisão da Justiça do Rio de Janeiro para se proteger de credores; ações despencaram quase 50% na B3.

Magno Oliver - 25 de setembro de 2025

(Foto: Divulgação)

A Ambipar, gigante brasileira do setor de gestão ambiental, viveu uma quinta-feira (25) decisiva no mercado financeiro.

A companhia obteve na 3ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro uma medida cautelar para recuperação judicial, em meio a disputas com o Deutsche Bank e outros credores que poderiam levar a um rombo superior a R$ 10 bilhões.

Liminar contra cobrança antecipada

O processo teve início após o Deutsche Bank exigir garantias adicionais vinculadas a contratos de green bonds e operações de swap, que totalizam cerca de US$ 550 milhões.

A cobrança, considerada “sem respaldo contratual” pela empresa, poderia acelerar vencimentos cruzados em praticamente todos os contratos financeiros do grupo.

Em seu pedido, a Ambipar alegou risco iminente de colapso financeiro, o que levou o juiz a conceder liminar válida por 30 dias, prorrogáveis por igual período.

A decisão buscou garantir a continuidade das operações enquanto a companhia negocia alternativas de reestruturação com credores.

Justiça reconhece risco de insolvência

A decisão cautelar destacou a gravidade da situação, citando a possibilidade de vencimento antecipado de contratos, incluindo uma cobrança imediata do Santander, no valor de R$ 60 milhões, com vencimento em 25 de setembro.

O magistrado considerou que a ausência de tutela poderia gerar “repercussão irreversível na saúde financeira da empresa”.

Nos bastidores, informações apontam que um ex-executivo da Ambipar teria cometido fraude deliberada ao assinar aditivo contratual com o Deutsche Bank, agravando a exposição da companhia.

Impacto no mercado: ações em leilão e queda de 49%

A turbulência jurídica refletiu diretamente na Bolsa. As ações da Ambipar (AMBP3) entraram em leilão logo na abertura do pregão da B3, mecanismo acionado em caso de forte oscilação.

O papel chegou a cair 49,49%, negociado a R$ 5,00, em relação ao fechamento anterior de R$ 9,90.

Após sucessivas interrupções, os papéis foram liberados para negociação às 11h19, mas continuavam em queda expressiva de mais de 42%.

Perspectivas

A cautelar é vista como um fôlego imediato, mas não resolve a situação estrutural da Ambipar. A empresa terá de renegociar dívidas vultosas, recuperar credibilidade junto ao mercado e esclarecer os indícios de fraude interna.

Enquanto isso, investidores acompanham com cautela os próximos passos, em um cenário que pode redefinir o futuro de uma das maiores multinacionais brasileiras do setor ambiental.

