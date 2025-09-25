Delegado sobrevivente de gravíssimo acidente na GO-330 recebe alta hospitalar

Leonardo Sanches ficou internado por quase dois meses, após ocorrido no final de julho

Paulo Roberto Belém - 25 de setembro de 2025

Delegado Leonardo Sanches recebendo alta do Crer 56 dias dapois da tragédia. (Foto: Reprodução)

No último dia 31 de julho, um acidente gravíssimo ocorrido na GO-330 marcou a vida de quatro integrantes da Polícia Civil de Goiás (PCGO) que atuavam por Silvânia, porque dois morreram na hora e outros dois ficaram gravemente feridos.

Porém, a atualização mais recente do episódio é uma boa notícia: a de que o delegado Leonardo Sanches, um dos sobreviventes, recebeu alta hospitalar do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) nesta terça-feira (25).

O comunicado de alta foi feito através de uma nota, na qual a instituição confirmou a alta do paciente ainda pela manhã, esclarecendo que a liberação veio após o delegado cumprir o protocolo de reabilitação intensiva.

A unidade hospitalar acrescentou que Leonardo seguirá em tratamento. “Para a segunda etapa, com a reabilitação ambulatorial, acompanhado pelas equipes médicas e multiprofissionais da unidade para continuidade do seu plano terapêutico”, disseram.

Sobre Ana Caroliny Siqueira Mendes, estagiária da PCGO e outra sobrevivente, o Crer informou que ela continua em tratamento. “Em acompanhamento conforme plano terapêutico de reabilitação no hospital, sem intercorrências”, asseguraram.

Como tudo ocorreu

No dia fatídico, o acidente ocorreu entre os municípios de Anápolis e Leopoldo de Bulhões, enquanto estavam em serviço. A viatura da PC que os quatro ocupavam retornava de uma diligência em Nerópolis, quando colidiu com um caminhão.

Morreram no local: o policial civil Ananias Batista, de 52 anos, e a estagiária Amanda Monteiro, de apenas 19 anos, gerando grande comoção na população goiana.

Desde então, os dois sobreviventes seguem com cuidados médicos, de alta intensidade e complexidade.

