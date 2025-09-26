Motorista em Anápolis ganha indenização após conta na oficina aumentar de R$ 500 para quase R$ 10 mil

Decisão considerou que a empresa cometeu prática abusiva por executar serviços sem orçamento prévio e autorização

Oficina deverá pagar indenização de R$ 7 mil ao consumidor. (Foto: Ilustração/Pexels)
Uma oficina mecânica, sediada na Vila Munir Calixto, em Anápolis, foi condenada a indenizar em R$ 7 mil um cliente após a Justiça entender que houve má-fé na relação comercial e cobranças abusivas por parte da empresa.

No caso em questão, como já noticiado pelo Portal 6, o cliente foi até o local para realizar a troca de dois pneus, que estavam com um preço especial, sendo acordado um valor por volta de R$ 500.

Porém, após essa conversa inicial, como consta no relato do consumidor, um funcionário da oficina afirmou que outras peças e equipamentos precisariam ser substituídos, sem apresentar valores ou notas fiscais.

Ao final, o valor cobrado pela empresa foi de R$ 9.947, mas o cliente sustentou que não tinha condições de pagar tal montante, tendo inclusive que mostrar as contas bancárias em carteiras digitais para comprovar.

Ele chegou até mesmo a ligar para a mãe e pedir dinheiro emprestado, uma vez que a gerência disse que ele precisaria pagar, independentemente do motivo.

Quando sugeriu acionar as autoridades, o representante da empresa acionou os superiores, que informaram que não queriam problemas com a polícia.

Para resolver a situação e sem alternativas, o cliente concordou em pagar R$ 3 mil, de forma parcelada, para ter o carro liberado.

Para piorar, o motorista sustentou que mesmo com tantas mudanças e serviços realizados, o automóvel seguia apresentando problemas.

Ante todo o constrangimento sofrido, o consumidor levou o caso à Justiça e obteve decisão favorável. A decisão considerou que a empresa cometeu prática abusiva por executar serviços sem orçamento prévio e autorização, corroborada pelo depoimento do autor e pela intervenção policial.

