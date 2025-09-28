O motivo incomum que jardineiros estão colocando rolhas no solo das plantas

Truque simples promete melhorar a saúde das plantas e ainda ajuda na sustentabilidade

Isabella Valverde - 28 de setembro de 2025

(Imagem: Gerada por IA/ Gemini)

Na jardinagem, pequenos segredos e truques caseiros muitas vezes surpreendem até os mais experientes. E um dos métodos que vem chamando atenção recentemente é o uso de rolhas de cortiça no solo das plantas.

À primeira vista, a ideia pode soar estranha: afinal, o que um resíduo de garrafa de vinho poderia ter a ver com a vitalidade de vasos e jardins?

No entanto, segundo especialistas, a prática esconde vantagens que vão muito além da reutilização criativa de um material tão comum em nossas casas.

As rolhas, quando cortadas em pedaços ou trituradas, atuam de diferentes formas:

Regulação da umidade: funcionam como uma esponja natural, absorvendo água e liberando-a lentamente, o que mantém o solo úmido por mais tempo.

funcionam como uma esponja natural, absorvendo água e liberando-a lentamente, o que mantém o solo úmido por mais tempo. Melhora na oxigenação: deixam a terra mais arejada, favorecendo a circulação de oxigênio ao redor das raízes e evitando a compactação.

deixam a terra mais arejada, favorecendo a circulação de oxigênio ao redor das raízes e evitando a compactação. Drenagem eficiente: ao serem colocadas no fundo do vaso, criam uma camada de drenagem que reduz o risco de apodrecimento das raízes.

ao serem colocadas no fundo do vaso, criam uma camada de drenagem que reduz o risco de apodrecimento das raízes. Barreira contra pragas: sua textura irregular dificulta a passagem de insetos como lesmas, moscas-do-compostor e formigas.

sua textura irregular dificulta a passagem de insetos como lesmas, moscas-do-compostor e formigas. Sustentabilidade: por serem naturais e biodegradáveis, as rolhas podem ser compostadas, liberando nutrientes como fósforo, potássio e magnésio no solo.

Além de todos esses pontos, o reaproveitamento das rolhas ainda representa um gesto ecológico, evitando que o material seja descartado de forma incorreta e mostrando como a jardinagem também pode ser um espaço de sustentabilidade.

Riscos e precauções

Apesar de todos os benefícios, é importante observar alguns cuidados.

A cortiça natural é segura e recomendada, mas as rolhas sintéticas, feitas de plástico ou silicone, devem ser evitadas, já que não se decompõem e podem comprometer o equilíbrio do solo.

Outro ponto é a quantidade: as rolhas devem ser usadas apenas como complemento do substrato, nunca como substitutas da terra.

Também é fundamental manter atenção à frequência das regas. A cortiça ajuda a conservar a umidade, mas não elimina a necessidade de verificar o solo com regularidade.

O ideal é observar se a superfície está seca antes de regar novamente, evitando o surgimento de mofo ou odores indesejados.

No fim, em um mundo onde cada gesto de sustentabilidade conta, essa prática mostra como até o cuidado com um pequeno vaso pode se integrar a uma rotina mais consciente e responsável.

