A planta que repele baratas e pode ser encontrada até no supermercado

Pedro Ribeiro - 26 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Vanessa Verdes)

Você sabia que existe uma planta capaz de afastar baratas de forma natural e sem precisar de produtos químicos caros?

Esse recurso simples tem chamado a atenção justamente porque, além de ser fácil de manter em casa, pode ser encontrado até em supermercados.

Muitas pessoas não sabem, mas algumas espécies possuem aromas e substâncias que incomodam profundamente esses insetos indesejados.

O resultado é um ambiente mais limpo, saudável e protegido contra pragas.

O segredo está na menta. Essa planta aromática, conhecida pelo seu frescor e uso na culinária, também atua como um repelente natural.

Estudos já mostraram que seus óleos essenciais possuem compostos como o mentol e a pulegona, que agem diretamente nos receptores das baratas, fazendo com que elas evitem os locais onde o cheiro está presente.

Como usar a planta dentro de casa e no jardim

A boa notícia é que a menta pode ser cultivada facilmente em vasos, jardineiras ou até mesmo em garrafas recicladas.

No jardim, ela ajuda a perfumar o ambiente e ao mesmo tempo mantém as baratas bem longe.

Dentro de casa, você pode posicionar vasos em pontos estratégicos, como perto da cozinha, áreas úmidas ou entradas externas.

Outra alternativa é preparar uma infusão concentrada das folhas e borrifar nos cantos e frestas onde esses insetos costumam aparecer.

Benefícios extras da planta

Além de repelir pragas, a menta ainda traz vantagens adicionais. Suas folhas frescas podem ser usadas em chás, sobremesas e até na decoração de pratos.

O aroma agradável transforma o espaço em um ambiente mais aconchegante, sem causar danos à saúde ou ao meio ambiente.

Essa planta é resistente, fácil de cuidar e ainda contribui para a qualidade do ar.

Por que escolher soluções naturais?

Optar por plantas no combate às baratas é uma maneira prática, econômica e sustentável de proteger a casa.

Ao contrário dos produtos químicos, que podem causar alergias e contaminar o ambiente, a menta é segura e acessível para qualquer pessoa.

Além disso, manter uma planta em casa traz mais vida e bem-estar ao dia a dia.

