O que significa “Cogito, ergo sum”, a famosa frase latina de Descartes, segundo a filosofia

Expressão em latim “Cogito, ergo sum”, criada por René Descartes, significa “Penso, logo existo” e se tornou um marco da filosofia moderna

Pedro Ribeiro - 28 de setembro de 2025

(Imagem: Gerada por IA/ Gemini)

Entre as frases mais citadas da filosofia, poucas têm tanto impacto quanto a expressão em latim “Cogito, ergo sum”, criada por René Descartes no século XVII.

Traduzida para o português, ela significa “Penso, logo existo” e se tornou um marco do pensamento moderno.

O filósofo francês utilizou essa frase em sua obra Meditações Metafísicas como resposta a uma dúvida fundamental: como saber se algo realmente existe?

O que significa “Cogito, ergo sum”, a famosa frase latina de Descartes, segundo a filosofia

Descartes escreveu a frase em sua obra Meditações Metafísicas. Seu objetivo era encontrar um ponto de certeza absoluta em meio à dúvida.

Mesmo questionando tudo: sentidos, crenças e até a realidade, o filósofo concluiu que, se era capaz de pensar e duvidar, isso já era prova de sua existência.

Assim, “Cogito, ergo sum” se tornou a afirmação de que a consciência é a maior evidência de que existimos.

A importância filosófica da frase

“Cogito, ergo sum” marcou o início da filosofia moderna. O foco passou a ser o indivíduo, sua mente e sua razão.

Contudo, especialistas destacam que essa mudança rompeu com a tradição medieval, em que o conhecimento se apoiava apenas em autoridades externas ou religiosas.

A frase colocou o pensamento humano como ponto de partida para todo saber, estabelecendo as bases do racionalismo.

Por que ainda é lembrada hoje

Séculos depois, a expressão continua atual. É citada em aulas de filosofia, aparece em debates sobre consciência e inteligência artificial e circula amplamente nas redes sociais.

Para alguns, representa a defesa do pensamento crítico em tempos de excesso de informação. Para outros, é um lembrete de que a própria capacidade de pensar é o maior sinal da nossa existência.

Então, siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias!