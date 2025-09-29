A maior cobra do planeta foi descoberta por pesquisadores e está no Brasil

Estudo revela nova espécie de sucuri-verde na Amazônia com diferenças genéticas impressionantes

Magno Oliver - 29 de setembro de 2025

(Foto: Jesus Rivas/Divulgação)

Uma descoberta científica surpreendeu a comunidade internacional: a Amazônia abriga a maior cobra já registrada no planeta.

Trata-se da Eunectes akayima, uma nova espécie de sucuri-verde encontrada por pesquisadores durante uma expedição no Equador.

O animal chama atenção não apenas pelo tamanho — 6,3 metros de comprimento e mais de 200 quilos — mas também por sua genética. As informações são do Diário do Litoral.

De acordo com o estudo publicado na revista Diversity, a diferença entre a Eunectes akayima e a espécie já conhecida, Eunectes murinus, é de 5,5%, um índice maior do que o que separa humanos de chimpanzés.

Diferenças escondidas por milhões de anos

Durante muito tempo acreditou-se que todas as sucuris-verdes pertenciam a uma única espécie.

A pesquisa mostrou, porém, que as duas seguiram caminhos evolutivos distintos por cerca de 10 milhões de anos, apesar de manterem uma aparência praticamente idêntica.

Foi justamente essa semelhança externa que manteve a nova espécie “oculta” até agora, revelando como a Amazônia ainda guarda mistérios mesmo após tantas expedições científicas.

Predadora de força bruta

A nova sucuri não usa veneno para atacar. Ela domina suas presas — que podem ser mamíferos, aves, anfíbios ou peixes — enrolando-se em volta delas e comprimindo o corpo até cessar a respiração.

A descoberta, liderada pelo professor Bryan Fry, da Universidade de Queensland, reforça o papel da floresta como um dos centros mais importantes da biodiversidade mundial.

Mesmo sendo alvo constante de pesquisas, a Amazônia ainda consegue surpreender com espécies gigantes que ajudam a recontar a história da natureza.

