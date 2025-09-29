Anápolis deve ter ainda em 2025 a melhor notícia da história no campo do ensino superior

Expectativa é que essa novidade, que está sendo viabilizada nos detalhes, possa finalmente colocar relacionar a cidade no mapa do ensino superior público de altíssima qualidade

Danilo Boaventura - 29 de setembro de 2025

Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Ainda neste ano, Anápolis pode receber a melhor notícia de toda a sua história no segmento de ensino superior, um anúncio que promete elevar significativamente o patamar de produção de conhecimento, formação de mão de obra qualificada e robustecimento de uma elite intelectual que a segunda maior economia do estado de Goiás ainda carece.

Enquanto outras cidades do interior goiano já consolidaram seus polos acadêmicos e centros de excelência no ensino público, Anápolis, apesar de sua pujança econômica e posição estratégica, ainda apresenta fragilidades nesse setor fundamental para o desenvolvimento sustentável.

A expectativa é que essa novidade, que está sendo viabilizada nos detalhes, possa finalmente colocar relacionar a cidade no mapa do ensino superior público de altíssima qualidade, robustecendo o ecossistema acadêmico já existente com as demais instituições.

