Anápolis deve ter ainda em 2025 a melhor notícia da história no campo do ensino superior

Expectativa é que essa novidade, que está sendo viabilizada nos detalhes, possa finalmente colocar relacionar a cidade no mapa do ensino superior público de altíssima qualidade

Danilo Boaventura
Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)
Imagem aérea de Anápolis (Foto: Prefeitura de Anápolis)

Ainda neste ano, Anápolis pode receber a melhor notícia de toda a sua história no segmento de ensino superior, um anúncio que promete elevar significativamente o patamar de produção de conhecimento, formação de mão de obra qualificada e robustecimento de uma elite intelectual que a segunda maior economia do estado de Goiás ainda carece.

Enquanto outras cidades do interior goiano já consolidaram seus polos acadêmicos e centros de excelência no ensino público, Anápolis, apesar de sua pujança econômica e posição estratégica, ainda apresenta fragilidades nesse setor fundamental para o desenvolvimento sustentável.

A expectativa é que essa novidade, que está sendo viabilizada nos detalhes, possa finalmente colocar relacionar a cidade no mapa do ensino superior público de altíssima qualidade, robustecendo o ecossistema acadêmico já existente com as demais instituições.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

