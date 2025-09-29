Alunos de colégio estadual em Anápolis criam smartwatch inovador para ajudar colegas neurodivergentes

Jovens receberam troféu, medalhas e credenciais para participação em feira internacional

Davi Galvão - 29 de setembro de 2025

Projeto nasceu no curso técnico em marketing do programa Profissionaliza Goiás. (Foto: Divulgação)

Estudantes do Cepi Dr. Mauá Cavalcante Sávio, em Anápolis, se destacaram nacionalmente ao desenvolver o Sentipulso, um smartwatch voltado para auxiliar estudantes neurodivergentes no controle emocional dentro do ambiente escolar.

O projeto, criado por Ana Gabrielly Pereira, Pedro Augusto Yoshihara e Anna Beatriz Souza, nasceu no curso técnico em marketing do programa Profissionaliza Goiás, uma parceria entre a Seduc Goiás e o Senac Anápolis, sob a supervisão dos professores Kesia Cruz e Túlio Vadeley Silva.

A inovação garantiu ao grupo o 1º lugar na categoria Referência, área de Engenharias, na 9ª Mostra de Ciência, Inovação, Tecnologia, Empreendedorismo e Cultura (Moscitec), realizada em Porto Alegre (RS).

Como reconhecimento, os jovens receberam troféu, medalhas e credenciais para participação em uma feira internacional, além de integrarem a lista dos nove projetos finalistas do Desafio Learning Sectors.

O Sentipulso se destaca pela tecnologia acessível e pela sustentabilidade. O dispositivo identifica estados emocionais e, por meio de alertas visuais e vibração, auxilia os estudantes na autorregulação.

Para a construção do protótipo do smartwatch, foram utilizados materiais reaproveitados, como sucata eletrônica e placas solares de calculadoras antigas, além de componentes de baixo custo.

De acordo com a professora Kesia Cruz, a experiência reforçou a importância do protagonismo estudantil. “Os alunos aprendem resolvendo problemas reais, conectando teoria e prática. No Sentipulso, eles planejaram, testaram, ouviram o público-alvo e aprimoraram a solução. O protagonismo é deles”, destacou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!