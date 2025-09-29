Com salários de até R$ 8 mil, concurso público em Goiás está nos últimos dias de inscrições

Vagas são para diferentes áreas do conhecimento

Natália Sezil - 29 de setembro de 2025

Candidatos em sala fazendo concurso. (Foto: Raphael Alves/TJAM)

O concurso público convocado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) está chegando aos últimos dias de inscrições.

O prazo se encerra nesta quarta-feira (1º). Interessados podem se inscrever online, pelo site do IFG. A taxa é de R$ 40.

Ao todo, são seis vagas abertas para o cargo de Professor Substituto, todas para o campus de Goiânia.

As chances estão divididas entre as áreas de Artes/Música/Fagote; Artes/Música/Trompa; Engenharia de Minas; História; Ciência da Computação/Desenvolvimento de Sistemas; e Engenharia Mecânica/Térmica e Fluidos.

Com carga de 20 a 40 horas semanais, os salários podem variar de R$ 3.090,43 a R$ 8.058,29 – de acordo com o regime de trabalho e titulação do candidato.

A seleção acontece em duas etapas: análise de títulos (online) e prova de desempenho didático (presencial). O processo seletivo será válido por um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

Algumas das vagas são exclusivas para candidatos negros ou pessoas com deficiência. Mais detalhes, como os requisitos de cada cargo, estão descritos no edital do concurso.