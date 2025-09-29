Motorista morre após invadir pista e sofrer grave acidente no interior de Goiás

Veículo conduzido pela vítima ficou completamente destruído após colisão fatal

Augusto Araújo -
Motorista morre após invadir pista e sofrer grave acidente no interior de Goiás
Carro ficou completamente destruído após colisão. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 50 anos, morreu na noite deste domingo, após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-070, em Jussara, município na região Noroeste de Goiás.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 352 da rodovia, por volta das 23h20 deste domingo (28).

Os caros seguiam pela BR-070 em sentidos opostos, até o momento em que a vítima invadiu a pista contrária, batendo de frente com o outro veículo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os feridos e os encaminharam ao Hospital Municipal de Jussara.

O motorista do segundo carro sofreu lesões graves, mas estava consciente. Os demais ocupantes apresentaram ferimentos leves.

O condutor que teria provocado a colisão morreu no local, preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento utilizando ferramentas especiais de corte e expansão, liberando o corpo, que ficou sob custódia da PRF até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente.

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

