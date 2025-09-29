Motorista morre após invadir pista e sofrer grave acidente no interior de Goiás
Veículo conduzido pela vítima ficou completamente destruído após colisão fatal
Um homem, de 50 anos, morreu na noite deste domingo, após sofrer um grave acidente de trânsito na BR-070, em Jussara, município na região Noroeste de Goiás.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu no km 352 da rodovia, por volta das 23h20 deste domingo (28).
Os caros seguiam pela BR-070 em sentidos opostos, até o momento em que a vítima invadiu a pista contrária, batendo de frente com o outro veículo.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os feridos e os encaminharam ao Hospital Municipal de Jussara.
O motorista do segundo carro sofreu lesões graves, mas estava consciente. Os demais ocupantes apresentaram ferimentos leves.
O condutor que teria provocado a colisão morreu no local, preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento utilizando ferramentas especiais de corte e expansão, liberando o corpo, que ficou sob custódia da PRF até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).
A Polícia Civil requisitou perícia para apurar as circunstâncias do acidente.
