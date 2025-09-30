Corretor de imóveis de Anápolis que faleceu em acidente na Bahia recebe homenagem de amigos e colegas

Ele foi uma das três vítimas fatais de uma colisão entre um veículo Toyota Corolla e um caminhão na BR-116, em Feira de Santana (BA)

Samuel Leão - 30 de setembro de 2025

Colegas e amigos vão realizar homenagem para Herbson. (Foto: Reprodução)

Colegas e amigos do corretor de imóveis de Anápolis Herbson Nunes Negrão, de 24 anos, que faleceu tragicamente em um grave acidente na Bahia na última sexta-feira (26), organizaram uma homenagem especial em sua memória na tarde desta terça-feira (30).

O evento, que reuniu dezenas que tiveram a oportunidade de conviver com o jovem, aconteceu no estacionamento da EXHO Save, empresa pela qual ele trabalhava, no bairro JK Nova Capital.

Em um gesto simbólico, os participantes soltaram balões brancos ao céu sob o sol da tarde e trocaram abraços.

A morte de Herbson, que atuava como corretor de imóveis em Anápolis, causou grande comoção nas redes sociais e entre seus colegas de profissão.

Ele foi uma das três vítimas fatais de uma colisão entre um veículo Toyota Corolla e um caminhão na BR-116, em Feira de Santana (BA). Além de Herbson, Korbinian Andreas Dengler, de 36 anos, e Luana Raquel de Araújo Melo, que completava 29 anos no dia do acidente, também não resistiram ao impacto.

A Exho Imobiliária, empresa pela qual Herbson trabalhava, já havia emitido uma nota de pesar, destacando qualidades do profissional. Confira a seguir a nota:

“Profissional dedicado que construiu uma trajetória marcada pela competência, ética e respeito.

Agradecemos a Deus por sua vida e testemunho, certos de que Ele o acolhe em Seus braços”.

LUTO 🖤 Corretor de imóveis de Anápolis que faleceu em acidente na Bahia recebe homenagem de amigos e colegas Leia: https://t.co/XwO5Ae5eDT pic.twitter.com/b5DtOLTNxK — Portal 6 (@portal6noticias) October 1, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!