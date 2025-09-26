Anápolis em luto pela morte de corretor de imóveis vítima de grave acidente na Bahia

Além dele, outros dois ocupantes do veículo de passeio ficaram presos às ferragens e não resistiram ao impacto

Samuel Leão - 26 de setembro de 2025

Corretor era uma das três pessoas que estavam no carro no momento do acidente. (Foto: Reprodução)

A morte do corretor de imóveis Herbson Nunes Negrão, jovem de 24 anos que trabalhava em Anápolis e se envolveu em um acidente na Bahia nesta sexta-feira (26), causou comoção nas redes sociais.

Além dele, Korbinian Andreas Dengler, de 36 anos, e Luana Raquel de Araújo Melo, que completava 29 anos justamente no dia em que faleceu, também estavam no veículo de modelo Toyota Corolla, que ficou completamente destruído após colidir contra um caminhão na BR-116, em Feira de Santana (BA).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente se deu por volta de 01h da madrugada, quando um caminhão carregado de tomates perdeu o controle da direção e atravessou a pista, acertando tanto um guincho quanto o carro.

Os ocupantes do veículo de passeio ficaram presos às ferragens e não resistiram ao impacto, morrendo ainda no local. Já o condutor do guincho ficou gravemente ferido e recebeu atendimento médico, enquanto o motorista do caminhão de tomates sofreu apenas ferimentos leves.

Nas redes sociais, a empresa pela qual Herbson atuava, a Exho imobiliária, emitiu uma nota de pesar pela perda do colaborador.

“Profissional dedicado que construiu uma trajetória marcada pela competência, ética e respeito. Agradecemos a Deus por sua vida e testemunho, certos de que Ele o acolhe em Seus braços”, foi expresso.

“Descanse em paz mano, vamos todos sentir falta de você”, também publicou um colega de trabalho. Informações de sepultamento ainda não foram divulgadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!