Entenda por que os meses de julho e agosto têm 31 dias consecutivos

Um vídeo na internet trouxe uma teoria bastante interessante sobre o motivo e os internautas ficaram intrigados

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Ilustração/Freepik)

Já observou no calendário que se chama atenção uma sequência muito incomum entre os meses do ano: julho e agosto somam 31 dias cada, algo que não se repete em nenhum outro par de meses.

Essa curiosidade tem origem na Roma Antiga, quando imperadores ajustaram o calendário para marcar poder e homenagear seus nomes.

Uma trend no antigo Twitter, o X, contou uma curiosidade que muitos internautas não sabiam. No vídeo, a mulher explica que o calendário juliano, criado por Júlio César em 46 a.C., reorganizou o ano em 365 dias.

E na época, julho recebeu 31 dias em homenagem ao próprio César. Décadas depois, o imperador Augusto decidiu que o mês dedicado a ele também deveria ter o mesmo prestígio. Assim, agosto foi alongado para 31 dias, retirando-se um dia de fevereiro.

“Quando Júlio César era imperador, ele criou um calendário (antes do calendário gregoriano) em que os meses eram muito parecidos com os nossos hoje em dia. Só que quando ele morreu, o mês que ele nasceu foi nomeado de Julho em homenagem a ele. Sucedeu Augusto imperador e, depois que ele morreu, botaram o nome do mês que ele nasceu de Augusto. Só que antigamente o mês de Julho tinha 30 dias e o de Agosto 31. Para não ficar uma diferença e Augusto está ficando maior que César e aí para equiparar os dois, foram lá e tiraram um dia de fevereiro e colocaram em Julho para ficar os dois iguais. Por isso que fevereiro é menor.”, explica ela no vídeo.

Essa mudança garantiu que os dois governantes tivessem meses de igual importância e duração, reforçando a influência política de cada um. O ajuste se manteve mesmo após a adoção do calendário gregoriano, em 1582, que corrigiu pequenas imprecisões astronômicas, mas preservou a estrutura de dias por mês.

Até hoje, a decisão tomada por líderes romanos continua presente em nossa rotina. O resultado é a única sequência de dois meses consecutivos com 31 dias, um detalhe histórico que lembra como o poder e a vaidade moldaram a forma como marcamos o tempo.

Confira o vídeo completo com a teoria:

Isso é o que eu chamo de polarização. O pior: fevereiro pagou o pato sem culpa nenhuma. pic.twitter.com/grLYEBiVn6 — Andrade (@AndradeRNegro2) September 27, 2025

