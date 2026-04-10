6 exercícios simples para perder barriga em casa sem gastar com academia

Pequenas mudanças diárias prometem transformar a silhueta sem exigir investimentos em equipamentos caros

Magno Oliver - 10 de abril de 2026

Alguns alimentos pode desinchar a barriga. (Foto: Captura de tela / Youtube)

Em um cenário onde o tempo e o orçamento são recursos escassos, a busca por alternativas de condicionamento físico doméstico cresceu exponencialmente.

Os especialistas em medicina esportiva e os educadores físicos reiteram que a atividade física regular é o pilar para a redução da gordura visceral e prevenção de doenças metabólicas.

A perda de medidas abdominais, para além da estética, é uma questão de saúde pública, pois o acúmulo de gordura nesta região está diretamente ligado a riscos cardíacos.

Em 2026, novas diretrizes de bem-estar enfatizam que a constância em exercícios de resistência e aeróbicos realizados no próprio lar pode ser tão eficaz quanto treinos em ambientes profissionais, desde que executados com a técnica correta.

6 exercícios simples para perder barriga em casa sem gastar com academia

1. Prancha Isométrica

Considerada um dos exercícios mais completos, a prancha exige que o corpo se mantenha estático em linha reta, apoiado nos antebraços. Sua principal utilidade é a estabilização profunda da coluna e o fortalecimento do transverso do abdômen, criando uma “cinta natural” que sustenta os órgãos e melhora a postura.

2. Abdominal Supra

O clássico movimento de elevar levemente o tronco em direção aos joelhos. Este exercício foca na parte superior do reto abdominal. É essencial para tonificar a musculatura visível e auxiliar no processo de definição, além de melhorar a flexibilidade da coluna torácica.

3. Elevação de Pernas

Deitado de costas, o praticante eleva as pernas esticadas até um ângulo de 90 graus. A utilidade reside no foco intenso na região infra-abdominal, área onde costuma haver maior acúmulo de gordura. Fortalece também os flexores do quadril.

4. Polichinelos

Este é o componente aeróbico da lista. Ao coordenar saltos com o movimento de braços e pernas, o corpo eleva a frequência cardíaca rapidamente. Sua função é promover um alto gasto calórico em pouco tempo, sendo crucial para que o corpo utilize as reservas de gordura como fonte de energia.

5. Agachamento Livre

Embora focado em pernas e glúteos, o agachamento exige uma contração abdominal severa para manter o equilíbrio. A grande massa muscular envolvida acelera o metabolismo basal, fazendo com que o corpo queime calorias mesmo após o término do exercício.

6. Escalador (Mountain Climber)

Em posição de flexão, o praticante simula uma corrida levando os joelhos ao peito alternadamente. É um exercício híbrido que combina força e cardio, trabalhando a explosão muscular e a resistência do abdômen lateral (oblíquos).

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