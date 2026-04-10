Equatorial libera geladeiras gratuitas para famílias de baixa renda em Anápolis

Ação prevê substituição de aparelhos antigos por modelos mais econômicos para moradores cadastrados

Pedro Pedro Ribeiro -
Equatorial libera geladeiras gratuitas para famílias de baixa renda em Anápolis
(Foto: Divulgação)

Moradores de Anápolis terão a chance de trocar geladeiras antigas por modelos novos por meio de uma ação promovida pela Equatorial Goiás em parceria com a Prefeitura.

A iniciativa será realizada entre os dias 14 e 17 de abril, no Residencial Copacabana, e prevê o sorteio de 60 geladeiras novas dentro do projeto E+ Geladeira Nova.

Para participar, os interessados devem se cadastrar presencialmente nos dias 14, 15 e 16, no CRAS Sul, em horários específicos.

Leia também

É necessário atender a critérios como estar inscrito na Tarifa Social ou no CadÚnico, possuir conta de energia regularizada e ter uma geladeira antiga em funcionamento para a troca.

O sorteio será realizado no dia 16, às 18h, no próprio local do cadastro.

Já a entrega das novas geladeiras acontece no dia 17, pela manhã, mediante apresentação da documentação exigida e entrega do equipamento antigo.

A organização alerta que o participante precisa estar presente no momento do sorteio, caso contrário, perderá o direito ao benefício.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Pedro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.