Equatorial libera geladeiras gratuitas para famílias de baixa renda em Anápolis

Ação prevê substituição de aparelhos antigos por modelos mais econômicos para moradores cadastrados

Pedro Ribeiro - 10 de abril de 2026

(Foto: Divulgação)

Moradores de Anápolis terão a chance de trocar geladeiras antigas por modelos novos por meio de uma ação promovida pela Equatorial Goiás em parceria com a Prefeitura.

A iniciativa será realizada entre os dias 14 e 17 de abril, no Residencial Copacabana, e prevê o sorteio de 60 geladeiras novas dentro do projeto E+ Geladeira Nova.

Para participar, os interessados devem se cadastrar presencialmente nos dias 14, 15 e 16, no CRAS Sul, em horários específicos.

É necessário atender a critérios como estar inscrito na Tarifa Social ou no CadÚnico, possuir conta de energia regularizada e ter uma geladeira antiga em funcionamento para a troca.

O sorteio será realizado no dia 16, às 18h, no próprio local do cadastro.

Já a entrega das novas geladeiras acontece no dia 17, pela manhã, mediante apresentação da documentação exigida e entrega do equipamento antigo.

A organização alerta que o participante precisa estar presente no momento do sorteio, caso contrário, perderá o direito ao benefício.

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