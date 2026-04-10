MEC libera app com 800 aulas grátis de inglês e espanhol para brasileiros estudarem do zero online

Plataforma oferece cursos de inglês e espanhol com inteligência artificial e acesso liberado via gov.br

Gabriel Dias - 10 de abril de 2026

(Foto: Reprodução)

O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento de um novo aplicativo gratuito voltado ao ensino de idiomas.

A ferramenta, chamada MEC Idiomas, disponibiliza cerca de 800 aulas de inglês e 800 de espanhol, organizadas em diferentes níveis de aprendizagem.

A proposta é ampliar o acesso à educação no país, permitindo que qualquer brasileiro com conta no gov.br estude sem custos, diretamente pelo celular.

Plataforma completa para aprender do zero ao avançado

O aplicativo foi estruturado em seis níveis de proficiência, seguindo o padrão internacional: A1 e A2 (iniciante), B1 e B2 (intermediário) e C1 e C2 (avançado).

Cada nível conta com módulos compostos por várias aulas, além de testes ao final de cada etapa para avaliar o aprendizado.

O sistema também oferece um teste de proficiência inicial, que posiciona o estudante no nível adequado.

Com isso, tanto iniciantes quanto pessoas que já possuem conhecimento prévio podem utilizar a plataforma de forma personalizada.

Inteligência artificial ajuda na conversação

Um dos principais diferenciais do MEC Idiomas é o uso de inteligência artificial para a prática de conversação.

O recurso permite que o aluno interaja com um assistente virtual, que responde em tempo real, corrige erros e adapta o nível da conversa.

Além disso, o aplicativo inclui trilhas de aprendizagem, exercícios de pronúncia e atividades que acompanham o progresso do estudante.

O acesso é simples: basta baixar o aplicativo e fazer login com a conta gov.br, sem necessidade de pagamento ou inscrição prévia.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MEC para ampliar o acesso à educação digital no Brasil, incluindo também o lançamento de uma biblioteca gratuita com milhares de livros.

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