MEC libera app com 800 aulas grátis de inglês e espanhol para brasileiros estudarem do zero online
Plataforma oferece cursos de inglês e espanhol com inteligência artificial e acesso liberado via gov.br
O Ministério da Educação (MEC) anunciou o lançamento de um novo aplicativo gratuito voltado ao ensino de idiomas.
A ferramenta, chamada MEC Idiomas, disponibiliza cerca de 800 aulas de inglês e 800 de espanhol, organizadas em diferentes níveis de aprendizagem.
A proposta é ampliar o acesso à educação no país, permitindo que qualquer brasileiro com conta no gov.br estude sem custos, diretamente pelo celular.
Plataforma completa para aprender do zero ao avançado
O aplicativo foi estruturado em seis níveis de proficiência, seguindo o padrão internacional: A1 e A2 (iniciante), B1 e B2 (intermediário) e C1 e C2 (avançado).
Cada nível conta com módulos compostos por várias aulas, além de testes ao final de cada etapa para avaliar o aprendizado.
O sistema também oferece um teste de proficiência inicial, que posiciona o estudante no nível adequado.
Com isso, tanto iniciantes quanto pessoas que já possuem conhecimento prévio podem utilizar a plataforma de forma personalizada.
Inteligência artificial ajuda na conversação
Um dos principais diferenciais do MEC Idiomas é o uso de inteligência artificial para a prática de conversação.
O recurso permite que o aluno interaja com um assistente virtual, que responde em tempo real, corrige erros e adapta o nível da conversa.
Além disso, o aplicativo inclui trilhas de aprendizagem, exercícios de pronúncia e atividades que acompanham o progresso do estudante.
O acesso é simples: basta baixar o aplicativo e fazer login com a conta gov.br, sem necessidade de pagamento ou inscrição prévia.
A iniciativa faz parte de um conjunto de ações do MEC para ampliar o acesso à educação digital no Brasil, incluindo também o lançamento de uma biblioteca gratuita com milhares de livros.
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