Justiça do Trabalho condena Bradesco a pagar mais de R$ 1 milhão a funcionário após 30 anos de serviço e diagnóstico de LER/DORT

Decisão reconhece doença ocupacional e fixa indenização milionária com pensão vitalícia em parcela única

Pedro Ribeiro - 30 de setembro de 2025

A Justiça do Trabalho condenou o Banco Bradesco a indenizar um bancário que, após mais de três décadas na instituição, desenvolveu LER/DORT (Foto: Reprodução)

No setor bancário, é cada vez mais comum ouvir relatos de trabalhadores que enfrentam longas jornadas, pressão intensa por metas e funções que exigem movimentos repetitivos durante anos.

Esse cenário, apesar de lucrativo para as instituições financeiras, tem deixado marcas profundas na saúde de muitos funcionários.

Foi o que ocorreu com um bancário do Bradesco, que atuou por mais de três décadas na instituição e acabou desenvolvendo LER/DORT — lesão por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho.

O caso foi parar na Justiça do Trabalho e resultou em uma condenação histórica contra o banco .

De acordo com a sentença, o Bradesco foi responsabilizado por não adotar medidas eficazes de prevenção e acompanhamento da saúde ocupacional.

O laudo pericial apontou a relação direta entre as atividades desempenhadas, a sobrecarga física, a cobrança constante de resultados e o adoecimento do trabalhador.

A Justiça fixou uma indenização que ultrapassa R$ 1 milhão, somando pensão vitalícia paga em parcela única e danos morais.

Segundo o processo, a reparação leva em conta não apenas a perda da capacidade laboral, mas também o sofrimento e os impactos sociais da doença.

Especialistas ressaltam que a decisão reforça um recado claro: cabe ao empregador prevenir riscos ergonômicos e proteger a saúde dos funcionários.

O juiz apontou falta de condições adequadas, pausas, rodízio de tarefas e acompanhamento médico — medidas que poderiam ter evitado o problema.

A condenação contra o Bradesco também acende um alerta para outras instituições financeiras.

Nos últimos anos, decisões semelhantes vêm sendo registradas no país, reforçando a importância de políticas de ergonomia, programas de saúde ocupacional e respeito aos limites humanos na busca por produtividade.