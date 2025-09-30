Nota Zero para a distribuidora de bebidas “Goods”
Estabelecimento demonstrou total desrespeito com a vizinhança ao promover um evento em via pública sem autorização
Nota Zero
Para a distribuidora de bebidas “Goods”, que teve a festa de aniversário interrompida pela fiscalização da Postura no último final de semana, em Anápolis.
O estabelecimento demonstrou total desrespeito com a vizinhança ao promover um evento em via pública sem autorização, com som acima do permitido e obstruindo o passeio público.
A autuação, que resultou no embargo das atividades, serve de exemplo para que outros estabelecimentos do tipo não ousem fazer o mesmo e entendam que a ordem pública e o bem-estar da comunidade devem ser sempre priorizados, pois a cidade não é terra sem lei.