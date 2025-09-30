Nota Zero para a distribuidora de bebidas “Goods”

Estabelecimento demonstrou total desrespeito com a vizinhança ao promover um evento em via pública sem autorização

Danilo Boaventura Danilo Boaventura -
Momento que a Postura, apoiada pela PM, autua o estabelecimento. (Foto: Samuel Leão)

Nota Zero

Para a distribuidora de bebidas “Goods”, que teve a festa de aniversário interrompida pela fiscalização da Postura no último final de semana, em Anápolis.

O estabelecimento demonstrou total desrespeito com a vizinhança ao promover um evento em via pública sem autorização, com som acima do permitido e obstruindo o passeio público.

A autuação, que resultou no embargo das atividades, serve de exemplo para que outros estabelecimentos do tipo não ousem fazer o mesmo e entendam que a ordem pública e o bem-estar da comunidade devem ser sempre priorizados, pois a cidade não é terra sem lei.

Danilo Boaventura

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

