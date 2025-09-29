Prefeitura explica autuação de loja de conveniência em Anápolis durante evento de aniversário

Diversas pessoas ocupavam as duas calçadas, embalados por um DJ que tocava música eletrônica dentro do estabelecimento

Samuel Leão - 29 de setembro de 2025

Momento que a Postura, apoiada pela PM, autua o estabelecimento. (Foto: Samuel Leão)

O evento que celebrava o primeiro ano de atividades da Goods, conveniência situada no bairro Jundiaí em Anápolis, acabou sendo interrompido por uma ação da Postura juntamente com a Polícia Militar (PM), que “acabou com a festa” e até apreendeu uma das caixas de som, no último sábado (27).

Na porta do estabelecimento, situado na rua Senador Canedo, diversas pessoas ocupavam as duas calçadas, de ambos os lados da via, embalados por um DJ que tocava música eletrônica dentro do estabelecimento, e era reproduzida em um alto-falante na parte externa.

O horário de funcionamento previsto do evento era entre as 15h e as 22h mas, antes mesmo desse prazo final, por volta das 21h30, acabou sendo reduzido.

Apesar do sucesso da celebração, que atraiu um grande público, a animação foi interrompida, pois, após passar na porta em algumas sondagens, a fiscalização da Postura resolveu registrar o que ocorria e até retirar uma das caixas-de-som, agindo com o apoio da PM e reduzindo significativamente os presentes.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o Portal 6 entrou em contato com a Prefeitura de Anápolis e solicitou esclarecimentos acerca das razões que causaram o embargo do estabelecimento.

Segundo a gestão, uma série de irregularidades, como a realização de evento em via pública sem autorização, emissão de volume acima do permitido e obstrução do passeio público com tambores teriam resultado na autuação.

Confira, abaixo, a nota na íntegra emitida pela Prefeitura:

A Gerência de Postura informa que o referido estabelecimento foi autuado e embargado em razão de uma série de irregularidades constatadas durante fiscalização. Entre elas, a realização de evento em via pública sem a devida autorização, a emissão de som em volume acima do limite permitido pela legislação e a obstrução do passeio público com tambores.

A medida tem caráter preventivo e busca assegurar o cumprimento das normas legais, preservando a ordem pública e o bem-estar da comunidade.

