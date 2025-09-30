Prefeitura em Goiás anuncia concurso para vários níveis de formação com salários de até R$ 8 mil

Vagas estão distribuídas entre oito cargos diferentes

Natália Sezil - 30 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Aloândia, no Sul goiano, anunciou a abertura de um concurso público que busca preencher 49 vagas – 11 delas imediatas e 38 para formação de cadastro reserva – com salários de até R$ 8 mil.

As oportunidades contemplam os níveis médio, técnico e superior de ensino. As vagas ficam distribuídas entre diferentes áreas de atuação na Administração Pública.

Os cargos disponíveis são: agente de combate às endemias; enfermeiro; farmacêutico; fisioterapeuta; médico clínico geral; odontólogo; professor PIII/Nível III – pedagogia; e técnico em enfermagem.

As inscrições são online, realizadas no site do Itame Concursos – banca organizadora do certame. O prazo vai de 03 de novembro ao dia 23 do mesmo mês.

A taxa é de R$ 90 para os níveis médio e técnico, e de R$ 120 para o nível superior. Candidatos que desejam solicitar a isenção do valor podem fazê-lo até o dia 09 de novembro.

O benefício é concedido ao candidato economicamente hipossuficiente que estiver inscrito no CadÚnico e declarar que é membro de família de baixa renda.

A seleção varia de acordo com o cargo escolhido – entre provas objetivas e prova de títulos.

Mais informações estão disponíveis no edital do concurso.

