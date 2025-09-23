Aparecida de Goiânia quer incentivar quem está no CadÚnico a conseguir emprego

Programa funcionará de forma proativa, com técnicos da prefeitura identificando e encorajando potenciais candidatos durante os atendimentos nos CRAS e nos mutirões de serviços

Danilo Boaventura - 23 de setembro de 2025

Mutirão de empregos do CadÚnico.(Foto: Divulgação)

A gestão do prefeito Leandro Vilela (MDB) está articulando uma importante ponte para a população mais vulnerável de Aparecida de Goiânia sair da pobreza e conquistar a autonomia financeira.

Em uma parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Pró-Desenvolvimento Industrial de Goiás (Adial), a prefeitura está lançando um novo programa de encaminhamento ao mercado de trabalho.

A iniciativa é focada em pessoas de 18 a 59 anos inscritas no CadÚnico, o cadastro que dá acesso a benefícios sociais. O esforço da administração municipal é criar uma porta de saída para a dependência de auxílios, promovendo a dignidade através do emprego formal.

O programa funcionará de forma proativa, com técnicos da prefeitura identificando e encorajando potenciais candidatos durante os atendimentos nos CRAS e nos mutirões de serviços. A ideia, defendida pelo prefeito Leandro Vilela, é que o aumento da renda familiar melhore a qualidade de vida e ofereça um futuro mais seguro.

Para dar o pontapé inicial, já existem 2,5 mil vagas de emprego abertas apenas nas empresas associadas à Adial. Os gestores do programa destacam que, além do salário, os trabalhadores terão acesso a benefícios importantes, como planos de saúde, que representam um ganho significativo no orçamento familiar.

