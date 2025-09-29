IFG abre inscrições para fiscais de processos seletivos com benefício; veja como participar

Participação é ampla, incluindo estudantes, funcionários terceirizados, servidores substitutos e temporários, além da comunidade em geral

Samuel Leão - 29 de setembro de 2025

Unidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) em Jataí. (Foto: Divulgação)

O Instituto Federal de Goiás (IFG) está com uma oportunidade para quem busca uma renda extra e quer atuar em processos seletivos. A instituição abriu inscrições para interessados em trabalhar como fiscais nos exames de ingresso de estudantes para o primeiro semestre de 2026.

A participação é ampla, incluindo estudantes, funcionários terceirizados, servidores substitutos e temporários, além da comunidade em geral.

É importante ressaltar que a seleção ocorre por meio de editais individuais para cada cidade, com prazos que vão até o dia 03 de outubro, mas que tem detalhes específicos para cada campus com a seleção para Goiânia, por exemplo, indo até o dia 26 de setembro.

Estão incluídos os campus de Anápolis, Uruaçu, Senador Canedo, Formosa, Goiânia, Valparaíso, Itumbiara, Inhumas, Luziânia, Cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia e Águas Lindas.

O processo seletivo será em fase única e tem caráter eliminatório. A avaliação será feita por meio da análise dos requisitos de participação e da documentação exigida no edital.

Para se inscrever, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar a documentação obrigatória, que inclui: documento oficial de identificação com foto e assinatura, CPF, comprovante de titularidade de conta corrente individual, documento que comprove inscrição no PIS ou PASEP e qualificação cadastral regular.

Além disso, para categorias específicas, é necessária declaração de matrícula e frequência (para alunos do IFG), declaração de vínculo com o IFG, emitida pelo setor de Recursos Humanos (para servidores substitutos), e declaração de prestação de serviços terceirizados para o IFG, emitida pela coordenação responsável.

Para ser um fiscal do IFG, é preciso atender aos seguintes critérios: ter mais de 18 anos, possuir conta bancária individual, estar com situação cadastral regular no e-Social, e ser inscrito no PIS ou PASEP e com qualificação cadastral regular.

Os fiscais selecionados receberão uma gratificação pelo trabalho, que será paga via transferência eletrônica direta pelo IFG. O pagamento será liberado após a comprovação da execução das atividades, seguindo o cronograma e as orientações estabelecidas pelo Centro de Seleção do IFG.

Inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da instituição.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!