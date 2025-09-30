Professores, entendam para que serve a Carteira Nacional Docente lançada pelo Governo Federal

Novo documento tem previsão para outubro e visa unir reconhecimento e benefícios exclusivos para profissionais da área da educação

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

(Foto: Ministério da Educação / Governo Federal)

O Governo Federal acaba de anunciar um passo importante para a valorização dos educadores brasileiros: a criação da Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB).

A proposta é oferecer a professores da rede pública e privada um documento unificado que formaliza sua identidade profissional e dá acesso a benefícios exclusivos.

A emissão está prevista para começar em outubro de 2025, com sanção da lei marcada para o Dia do Professor. A CNDB é um documento oficial emitido pelo Ministério da Educação (MEC), direcionado a todos os professores que vão da educação básica ao ensino superior em redes estaduais, municipais e privadas.

A carteira será oferecida em duas versões: digital e física, de modo a garantir praticidade e acessibilidade. No documento constarão informações como nome completo, CPF, filiação, endereço, data de nascimento, instituição de ensino vinculada, entre outros dados profissionais e pessoais.

Com a CNDB, o professor passará a contar com descontos em eventos culturais (cinema, teatro, shows), reduções em diárias de hotéis (15% de abatimento, via parceria com a ABIH Nacional) e acesso a cartão de crédito sem anuidade, em convênio com Caixa ou Banco do Brasil.

O MEC pontua que outros benefícios poderão surgir com o tempo, à medida que parcerias sejam firmadas e novas empresas aderirem ao programa.

Também está em curso um chamamento público do MEC para que empresas ofereçam descontos em serviços como moradia, saúde, transporte, alimentação e educação e a apresentação da CNDB será um dos meios para comprovar a condição de docente.

Os professores deverão se cadastrar por meio da plataforma Mais Professores para o Brasil, usando login Gov.br (CPF e senha). O sistema verificará os dados fornecidos junto a bases oficiais como Receita Federal e o Censo Escolar para garantir a autenticidade do cadastro.

O Projeto de Lei 41/2025 já foi aprovado em regime de urgência no Congresso e aguarda sanção presidencial, prevista para o dia 15 de outubro, que é o Dia do Professor.

A entrega da carteira começará justamente em outubro, caso a lei seja sancionada como planejado.

