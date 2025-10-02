Entregador passa mais de meia hora tentando encontrar endereço em Brasília e só depois descobre por que não achava

Residência usava raiz quadrada em vez de número e vídeo viralizou nas redes sociais

Gabriel Yuri Souto - 02 de outubro de 2025

Número da residência estava na porta o tempo todo. (Foto: Reprodução)

Lucas Esllenyk viralizou nas redes sociais depois de relatar uma entrega inusitada em Brasília (DF).

Trabalhando como entregador, ele contou que passou mais de meia hora procurando a casa de número 8 em um condomínio e só descobriu o motivo da dificuldade quando estava prestes a desistir.

Ao parar o carro em frente a um muro amarelo, percebeu que não havia o número convencional na fachada, mas sim a inscrição √64.

Foi então que lembrou das aulas de matemática e concluiu que, na verdade, estava diante do endereço correto, já que a raiz quadrada de 64 é 8.

O vídeo no TikTok em que Lucas relata a situação já ultrapassou milhares de visualizações e rendeu centenas de comentários.

Muitos internautas reagiram com humor: “Só de raiva eu não entregava”, disse um usuário. Outro comentou: “Daí o povo fala: pra que eu preciso aprender raiz quadrada?”.

Houve ainda quem sugerisse que o morador fosse professor de matemática ou que dificilmente recebesse muitas entregas por conta da brincadeira na numeração.

