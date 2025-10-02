Entregador passa mais de meia hora tentando encontrar endereço em Brasília e só depois descobre por que não achava
Residência usava raiz quadrada em vez de número e vídeo viralizou nas redes sociais
Lucas Esllenyk viralizou nas redes sociais depois de relatar uma entrega inusitada em Brasília (DF).
Trabalhando como entregador, ele contou que passou mais de meia hora procurando a casa de número 8 em um condomínio e só descobriu o motivo da dificuldade quando estava prestes a desistir.
Ao parar o carro em frente a um muro amarelo, percebeu que não havia o número convencional na fachada, mas sim a inscrição √64.
Foi então que lembrou das aulas de matemática e concluiu que, na verdade, estava diante do endereço correto, já que a raiz quadrada de 64 é 8.
O vídeo no TikTok em que Lucas relata a situação já ultrapassou milhares de visualizações e rendeu centenas de comentários.
Muitos internautas reagiram com humor: “Só de raiva eu não entregava”, disse um usuário. Outro comentou: “Daí o povo fala: pra que eu preciso aprender raiz quadrada?”.
Houve ainda quem sugerisse que o morador fosse professor de matemática ou que dificilmente recebesse muitas entregas por conta da brincadeira na numeração.
@alfineteiofc Ele teve que usar matemática pra descobrir, o que acharam disso? #entregador #fy #fyp #matematica ♬ som original – Alfinetei 📌
