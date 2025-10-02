Nota Zero para a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões

Rápidas acompanhou o caso que resultou na demissão, teoricamente, injusta de uma cuidadora do município

Cidade de Leopoldo de Bulhões. (Foto: Divulgação)

Nota Zero

Para Prefeitura de Leopoldo de Bulhões pela demissão da cuidadora da creche do município por alegadamente ter agredido um aluno.

Rápidas teve acesso ao vídeo, que mostra, na verdade, uma mulher sendo a todo chutada e esmurrada pela criança. Ambas são vítimas e a demissão deveria ser revista.

Danilo Boaventura

Jornalista graduado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pós-graduado em Docência em Comunicação pela Faculdade Cidade Verde (PR) e mestrando em Marketing Político pela Universidad del Salvador, de Buenos Aires.

