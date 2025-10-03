Aumenta procura por antenas da Starlink em Anápolis

Busca por uma alternativa que não depende dos postes e do emaranhado de cabos reflete a crescente repulsa da população anapolina com o descaso das operadoras tradicionais

Danilo Boaventura - 03 de outubro de 2025

Nova antena Starlink Mini. (Foto: Divulgação/Starlink)

A crise dos fios irregulares em Anápolis, que culminou na trágica morte de uma criança e foi agravada pelo vazamento de áudios de empresários do setor, está impulsionando uma nova tendência de consumo na cidade.

Uma apuração da coluna Rápidas com duas empresas locais que comercializam e instalam as antenas da Starlink revelou um aumento significativo na procura pelo serviço de internet via satélite.

A busca por uma alternativa que não depende dos postes e do emaranhado de cabos reflete a crescente repulsa da população anapolina com o descaso das operadoras tradicionais e o perigo iminente que a fiação irregular representa.

