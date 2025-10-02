Programa Live ganha novos jornalistas participantes

Periódico é transmitido ao vivo, das 17h às 19h, pela 105.7 FM e pelo Instagram e YouTube do Portal 6

Danilo Boaventura - 02 de outubro de 2025

Rogério Fernandes apresentando o Programa Live. (Foto: Portal 6/Rádio 105)

Apresentado por Rogério Fernandes, o Programa Live, produzido pelo Portal 6 em parceria com a rádio 105.7 FM, passa a contar com as participações dos jornalistas Paulo Roberto Belém (às terças-feiras) e Natália Sezil (às quartas-feiras).

Danilo Boaventura participa às segundas-feiras e sextas-feiras, acompanhado de Thales Rodrigues.

Samuel Leão, repórter especial do Portal 6 e âncora do Manhã 105 na emissora, estará sempre às quintas-feiras.

O Programa Live é transmitido ao vivo, das 17h às 19h, pela 105.7 FM e pelo Instagram e YouTube do Portal 6 com notícias em tempo real e os destaques do dia.

