Programa Live ganha novos jornalistas participantes
Periódico é transmitido ao vivo, das 17h às 19h, pela 105.7 FM e pelo Instagram e YouTube do Portal 6
Apresentado por Rogério Fernandes, o Programa Live, produzido pelo Portal 6 em parceria com a rádio 105.7 FM, passa a contar com as participações dos jornalistas Paulo Roberto Belém (às terças-feiras) e Natália Sezil (às quartas-feiras).
Danilo Boaventura participa às segundas-feiras e sextas-feiras, acompanhado de Thales Rodrigues.
Samuel Leão, repórter especial do Portal 6 e âncora do Manhã 105 na emissora, estará sempre às quintas-feiras.
O Programa Live é transmitido ao vivo, das 17h às 19h, pela 105.7 FM e pelo Instagram e YouTube do Portal 6 com notícias em tempo real e os destaques do dia.