Suspeitos de matar soldado da Base Aérea de Anápolis ainda aguardam julgamento

Caso ocorrequando jovem e pai estavam em uma padaria e foram surpreendidos com anúncio de assalto

Gabriella Pinheiro - 03 de outubro de 2025

Davi Rodrigues Pereira tinha 23 anos. (Foto: Reprodução/Instagram)

Dois meses após a morte do soldado da Base Aérea de Anápolis, Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos, que faleceu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto em uma padaria no distrito de Souzânia, a situação avança na esfera judicial.

Procurado pelo Portal 6, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) informou que o caso já está no âmbito do Poder Judiciário e que os dois acusados pelos crimes, de 26 e 24 anos, estão presos e aguardam julgamento.

O caso ocorreu no dia 02 de agosto, quando a vítima fatal e o pai estavam em uma padaria, em Anápolis, e um dos suspeitos saiu de um veículo, um Corsa, entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, enquanto o outro permaneceu dentro do automóvel.

De acordo com a Polícia Civil (PC), tanto Davi quanto o pai reagiram e foram atingidos pelo suposto autor, que portava uma faca. Ambos foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana), onde Davi chegou a passar por uma cirurgia, mas não resistiu.

Após a ação, o suspeito que anunciou o assalto saiu correndo e entrou no carro, onde estava o comparsa. Ambos fugiram por uma estrada vicinal, mas foram perseguidos por moradores da região, que conseguiram conter um deles.

O segundo envolvido foi localizado, e os dois foram presos em flagrante na época pelo crime de latrocínio.

