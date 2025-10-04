Praia do Rio Araguaia é oficialmente interditada após decisão judicial

Município teria descumprido acordo e causado danos como compactação do solo, poluição e assoreamento

Gabriella Pinheiro - 04 de outubro de 2025

Ilhas no Rio Araguaia. (Foto Reprodução/Goiás Turismo)

Após uma determinação emitida pela juíza da Vara das Fazendas Públicas de Aragarças, Yasmmin Cavalari, a Praia do Quarto Crescente, no Rio Araguaia, localizada em Aragarças, na divisa com Mato Grosso, foi oficialmente interditada.

A decisão foi tomada após o Ministério Público de Goiás (MPGO) receber denúncias de que maquinários da Prefeitura estavam sendo usados para realizar a limpeza da vegetação e a movimentação de sedimentos para a construção de um estacionamento de uma praia artificial, o que levou o órgão a mover uma ação civil pública. A sentença foi proferida na última terça-feira (30).

Com isso, foi determinado que está proibido o acesso de pessoas e veículos à praia até que o município apresente um plano de recuperação ambiental, a ser analisado até o julgamento final da ação.

Além disso, a Justiça também ordenou que tanto a Polícia Militar (PM) quanto a gestão municipal fiscalizem o local e instalem placas informativas sobre a interdição, salientando que o descumprimento pode ser configurado como crime de desobediência e crime ambiental.

Conforme o jornal O Popular, o município teria descumprido um acordo firmado no início deste ano, que previa medidas de proteção ambiental, como a proibição do uso de veículos para limpeza diária e a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

Documentos ainda apontam que o uso da área teria provocado danos como compactação do solo, poluição e assoreamento do Rio Araguaia — o que também levou o processo à Justiça Federal.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!